Рікі Мартін здивував дорослим виглядом 14-річних синів-красенів

Пуерто-риканський співак Рікі Мартін здивував дорослим виглядом 14-річних синів-близнюків.

Незабаром виконавець вирушить у концертний тур. Однак перед цим Мартін вирішив провести якомога більше часу зі своїми дітьми. Виконавець вирушив з близнюками до Монако.

Співак в Instagram-stories опублікував відео, де показав, як із синами катається на яхті.

"Проводжу час із близнюками перед своїм шоу", - поділився артист.

Тим часом прихильники Мартіна звернули увагу, що 14-річні Матео і Валентин помітно підросли і мають неабияк дорослий вигляд: "Ого, ще вчора були немовлятами, вони так швидко ростуть", "коли хлопці встигли так швидко вирости?", "ого, які вже дорослі ваші сини".

Нагадаємо, нещодавно Рікі Марін приголомшив сумною новиною. Співак повідомив, що розлучається зі своїм партнером після шести років шлюбу.

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