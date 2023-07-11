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20-річна донька Олени Кравець замилувала палкими обіймами з бойфрендом

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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2163
Час на прочитання
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20-річна донька Олени Кравець замилувала палкими обіймами з бойфрендом

Марія Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Дівчина вперше показала свого коханого.

Донька телеведучої та акторки Олени Кравець - Марія – зізналась, що не самотня, та вперше показала свого бойфренда.

20-річна блогерка поділилася романтичною світлиною зі своїм коханим в Instagram-stories. Знімок парочка зробила на даху будинку. На чорно-білому фото Марія була зображена в обіймах обранця. Дівчина відмітила свого коханого на світлині та додала смайлик у вигляді білого серця.

Марія Кравець з бойфрендом / © instagram.com/maarriill
Марія Кравець з бойфрендом / Фото: instagram.com/maarriill

Про бойфренда Марії мало що відомо. Його ім'я Ростислав. Судячи з фотоблогу обранця Маші, він, так само, як і вона, займається хіп-хопом, тому, можливо, саме завдяки цьому вони й познайомилися. До речі, хлопець блогерки, ймовірно, знайомий з її зірковою мамою, адже Олена Кравець підписана на нього у фотоблогу.

Зазначимо, тим часом донька Олі Полякової Маша не приховує своє особисте життя. Дівчина залюбки розповідає про свого бойфренда Артура та ділиться з ними романтичними фото. Нещодавно Полякова-молодша показала палкі поцілунки з коханим та непристойний жест на камеру, через що нарвалася на критику.

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Дата публікації
Перегляди
2163
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