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20-летняя дочь Елены Кравец восхитила страстными объятиями с бойфрендом

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1946
Время на прочтение
1 мин
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20-летняя дочь Елены Кравец восхитила страстными объятиями с бойфрендом

Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Девушка впервые показала своего возлюбленного.

Дочь телеведущей и актрисы Елены КравецМария - призналась, что не одинока, и впервые показала своего бойфренда.

20-летняя блогерша поделилась романтической фотографией со своим возлюбленным в Instagram-stories. Снимок парочка сделала на крыше дома. На черно-белом фото Мария была изображена в объятиях избранника. Девушка отметила своего возлюбленного на фотографии и добавила смайлик в виде белого сердца.

Мария Кравец с бойфрендом / © instagram.com/maarriill
Мария Кравец с бойфрендом / Фото: instagram.com/maarriill

О бойфренде Марии мало что известно. Его имя – Ростислав. Судя по фотоблогу избранника Маши, он, как и она, занимается хип-хопом, поэтому, возможно, именно благодаря этому они и познакомились. Кстати, парень блогерши, вероятно, знаком с ее звездной мамой, ведь Елена Кравец подписана на него в фотоблоге.

Отметим, между тем дочь Оли Поляковой Маша не скрывает свою личную жизнь. Девушка охотно рассказывает о своем бойфренде Артуре и делится с ними романтическими фото. Недавно Полякова-младшая показала страстные поцелуи с возлюбленным и непристойный жест на камеру, из-за чего нарвалась на критику.

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Дата публикации
Просмотры
1946
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