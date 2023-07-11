КНДР вимагає від США негайно скасувати рішення щодо постачання Україні касетних боєприпасів

Влада Північної Кореї вимагає від Сполучених Штатів негайно скасувати рішення про передачу Україні касетних боєприпасів для захисту від російських агресорів.

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Про це інформує видання Reuters.

Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Гуї заявила, що використання касетних боєприпасів може призвести до катастрофічних наслідків.

"Той факт, що Байден визнав, що це було важке рішення, свідчить про те, що він усвідомлює катастрофічні наслідки використання касетних боєприпасів", - заявила вона.

Крім того, від імені уряду КНДР вона засудила рішення США надати Україні касетні боєприпаси, назвавши це зброєю масового знищення. На її думку, це "небезпечний злочинний акт", який "принесе нове лихо у світ".

"Рішуче вимагаю від США негайно відкликати це рішення", - резюмувала Чхо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея оголосила про свою підтримку будь-якого рішення російського керівництва щодо нещодавнього “збройного повстання" бойовиків Пригожина.

Крім того, ми раніше інформували, що директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що позиція Великої Британії не вплине на передавання США Україні касетних боєприпасів.

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