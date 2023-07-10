Чи вплине позиція Британії на надання Україні касетних боєприпасів: відповідь експерта

Постачання касетних боєприпасів зі США є необхідним кроком для балансування ситуації для підтримки наших підрозділів.

Позиція Великої Британії не вплине на передавання США Україні касетних боєприпасів.

Про це сказав директор директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, 2019 року був детальний звіт щодо майбутнього артилерії Британії, де вказано, що висновки, що під час навчань успіху у протистоянні російській потужності можна добитися лише тоді, коли на допомогу приходить американська бригада, яка використовує касетні боєприпаси.

"Ми отримаємо касетні боєприпаси, тому що рішення щодо отримання касетних боєприпасів - це, власне, рішення Сполучених Штатів, які спираються на наші потреби на полі бою, і обмеження в постачанні звичайних боєприпасів калібру 155 мм. Позиція Британії є скоріше політичною, тому що, уклавши конвенцію щодо заборони касетних боєприпасів, вони інакше і не могли говорити", - зазначив він.

Експерт додає, що у разі повномасштабних дій конвенцію щодо заборони касетних боєприпасів потрібно буде переглядати.

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"Цілком зрозуміло, що постачання касетних боєприпасів зі США є необхідним кроком для балансування ситуації для підтримки наших підрозділів. І я думаю, що політичні заяви окремих лідерів НАТО навряд чи вплинуть на реалізацію, оголошену Сполученими Штатами", - додав Згурець.

Додамо, що Україна не використовуватиме касетні боєприпаси на території Російської Федерації.

На думку військового експерта Петра Черника, надання Україні касетних боєприпасів може істотно змінити ситуацію на фронті.

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