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У Бахмуті окупанти опинилися у пастці - Міноборони

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Бахмуті окупанти опинилися у пастці - Міноборони

Українські війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські війська у Бахмуті тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога.

У Міністерстві оборони України підтвердили взяття під контроль основних панівних висоток довкола Бахмута.Так, українська армія  повністю тримає місто під вогневим контролем.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у понеділок, 10 липня. 

"В Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута", - йдеться у дописі посадовиці.

Що відбувається довкола Бахмута

Як повідомляв раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, Бахмут береться під вогневий контроль Сил оборони. Воїни 77 окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили вогневу точку окупантів з ПТУРом.

У Генеральному штабі додали, від початку контрнаступу на Бахмутському напрямку Сили оборони звільнили 24 кв. км, за тиждень - 4 кв. км. На цій ділянці фронту тривають важкі бої, противник чинить спротив, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви.

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