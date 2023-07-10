У Повітряних силах попередили про ворожі атаки після затишшя

Після відносного затишшя російські окупанти можуть вдатися до нових атак по території України.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що наразі справді спостерігається певне затишшя у повітряному просторі. Так, вихідні минули без таких потужних повітряних ударів з боку Росії. Проте тактична авіація ворога все ж працює подекуди на фронті.

Зі слів Ігната, у небі постійно фіксують засоби розвідки на різних напрямках. Зокрема, на півдні ворожі дрони постійно перебувають близько до Дніпра.

"Хоч субота-неділя були відносно спокійними, цього не скажеш про ситуацію на фронті, де Сили оборони ведуть наступальні та оборонні дії. Чого слід очікувати? Всі запитують про це. Коли ворог вдарить знову? Це всіх теж цікавить, але тут відповіді немає. Можна лише припускати, що після затишшя може бути щось, на що вони підуть", – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по Оріхову (Запорізька область). Це трапилося саме в той момент, коли мирні люди прийшли отримувати гуманітарну допомогу. За останніми даними, загинули четверо осіб - три жінки та чоловік. Ще 11 людей отримали травми та були доправлені до лікарні.

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