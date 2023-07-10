В Воздушных силах предупредили о вражеских атаках после затишья

В настоящее время россияне используют тактическую авиацию. Так что, скорее всего, еще будут пуски управляемых авиабомб.

После относительного затишья российские оккупанты могут прибегнуть к новым атакам по территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что сейчас действительно наблюдается определенное затишье в воздушном пространстве. Так, выходные прошли без столь мощных воздушных ударов со стороны России. Однако тактическая авиация врага все же работает кое-где на фронте.

По словам Игната, в небе постоянно фиксируют средства разведки по разным направлениям. В частности, на юге вражеские дроны постоянно находятся близко к Днепру.

"Хотя суббота-воскресенье были относительно спокойными, этого не скажешь о ситуации на фронте, где Силы обороны ведут наступательные и оборонительные действия. Чего следует ожидать? Все спрашивают об этом. Когда враг ударит снова? Это всех тоже интересует, но ответа нет. Можно только предполагать, что после затишья может быть что-то, на что они пойдут", – сказал он.

Напомним, сегодня оккупанты ударили по Орехову ( Запорожская область). Это произошло именно в тот момент, когда мирные люди пришли получать гуманитарную помощь. По последним данным, погибли четыре человека — три женщины и мужчина. Еще 11 человек получили травмы и были доставлены в больницу.

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