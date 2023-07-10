В Украину идут дожди: в каких регионах будет непогода

По данным синоптиков, на этой неделе украинцев ждет свежая погода.

В Украине на этой неделе будет свежая и дождливая погода. 11 июля в некоторых регионах нашего государства ожидаются дожди, воздух прогреется до 20-29 градусов выше нуля.

Об этом на своей странице в соцсети написала синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, новая неделя начинается со свежей погоды. Завтра в течение дня ожидается 20-26 градусов тепла, в южной части и Закарпатье — 24-29 градусов.

Дожди 11 июля предполагаются в западной части Украины, в Житомирской, Винницкой, восточных областях, а также в Днепропетровщине и Полтавщине, вечером возможны осадки в Одесской и Запорожье.

"Киев завтра будет роскошествовать среди солнечного, с белыми облаками, неба, сухого свежего воздуха. Ожидается в столице 11 июля +21+24 градуса. Неделя в целом в Украине будет нежаркой, разве что до +30 будет дотягивать, традиционно, в южной части. Как видите, погода создает все условия, чтобы мы не злоупотребляли кондиционерами и вентиляторами, экономили такую дорогостоящую электроэнергию", — подчеркнула Наталья Диденко.

Напомним, что Россию накрыл мощный ливень – потоки воды снесли десятки автомобилей.

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