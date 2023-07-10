До України йдуть дощі: в яких регіонах буде негода

За даними синоптиків, на цьому тижні українців очікує свіжа погода.

В Україні на цьому тижні буде свіжа та трохи дощова погода. 11 липня в деяких регіонах нашої держави очікуються дощі, повітря прогріється до 20-29 градусів вище нуля.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, новий тиждень розпочинається зі свіжої погоди. Завтра протягом дня очікується 20-26 градусів тепла, у південній частині та на Закарпатті - 24-29 градусів.

Дощі 11 липня передбачаються у західній частині України, на Житомирщині, Вінниччині, у східних областях, а також на Дніпропетровщині та Полтавщині, ввечері можливі опади на Одещині та Запоріжжі.

“Київ завтра розкошуватиме серед сонячного, із білими хмарками, неба, сухого свіжого повітря. Очікується в столиці 11 липня +21+24 градуси. Тиждень загалом в Україні буде неспекотним, хіба що до +30 дотягуватиме, традиційно, у південній частині. Як бачите, погода створює всі умови, щоб ми не зловживали кондиціонерами та вентиляторами, економили таку коштовну електроенергію”, - наголосила Наталка Діденко.

Нагадаємо, що Росію накрила потужна злива – потоки води знесли десятки автівок.

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