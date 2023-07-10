Обвал даху ТЕС на Донеччині: під завалами знайшли нові тіла

У Донецькій області на ТЕС, дах якої обвалився 7 липня, під завалами знайшли тіла двох загиблих працівників, які раніше вважалися зниклими безвісти. Внаслідок цієї трагедії загинуло троє людей.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

"Після завершення пошуково-рятувальних робіт знайдено тіла машиністів-обхідників Тамаша Івана Васильовича та Писарєва Івана Григоровича, яких досі вважали зниклими безвісти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Донецькій області на теплоелектростанції, яка неодноразово зазнавала обстрілів РФ, впав дах котлотурбінного цеху. Причини інциденту встановлюють.

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