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Обвал даху ТЕС на Донеччині: під завалами знайшли нові тіла

Обвал даху ТЕС на Донеччині: під завалами знайшли нові тіла

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
422
Час на прочитання
1 хв
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Обвал даху ТЕС на Донеччині: під завалами знайшли нові тіла

Після обвалу даху ТЕС на Донеччині під завалами знайшли нові тіла. / Фото: Міністерство енергетики

Причини аварії на ТЕС наразі встановлюють фахівці.

У Донецькій області на ТЕС, дах якої обвалився 7 липня, під завалами знайшли тіла двох загиблих працівників, які раніше вважалися зниклими безвісти. Внаслідок цієї трагедії загинуло троє людей.   

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.  

"Після завершення пошуково-рятувальних робіт знайдено тіла машиністів-обхідників Тамаша Івана Васильовича та Писарєва Івана Григоровича, яких досі вважали зниклими безвісти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Донецькій області на теплоелектростанції, яка неодноразово зазнавала обстрілів РФ, впав дах котлотурбінного цеху. Причини інциденту встановлюють.

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Дата публікації
Перегляди
422
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