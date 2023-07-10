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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
587
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Топ-5 модних ідей для натхнення / Фото: Credits

Якщо ви хочете продемонструвати свій стиль оточенню – оновіть манікюр у стилі, який близький вашому серцю.

Влітку завжди хочеться яскравих кольорів та дизайнів у манікюрі, тому майстри з різних країн пропонують різноманітні стилі, які підійдуть під будь-який образ та вбрання. Зокрема влітку 2023 актуальні дизайни з лініями, фруктовий декор, а також мармуровий.

Нижче ми зібрали кілька яскравих варіацій, вибирайте те, що вам до вподоби.

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Дата публікації
Перегляди
587
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