В Україні стартувало будівництво заводу із виробництва БПЛА Bayraktar

В Україні розпочалось будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

"Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків, - наголосив міністр, додавши, що це буде той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, проте потім були зупинки, скандали".

Нагадаємо:

Про те, що компанія Baykar придбала земельну ділянку під будівництво заводу з виробництва Bayraktar, повідомлялось ще в серпні поточного року. За словами посла України у Турецькій Республіці Василя Боднара, для придбання землі власник компанії "Байкар" створив свою українську компанію в Україні.

Очікується, що на значній частині моделей, які вироблятимуться на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас і може бути використане для цих літальних апаратів.

Очікується, що завод відкриють 2025 року. Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить $95,5 млн в Україні.

В Україні Baykar ще 2019 року заснувала ТОВ "Авіа Венчурс" із метою відкрити два заводи в Україні. Очікується, що саме ТОВ "Авіа Венчурс" від імені компанії Baykar займатиметься будівництвом заводу, де вироблятимуть Bayraktar TB2 і AKINCI UCAV.

Проєкту сприяло підписання в лютому 2022 року рамкової угоди між урядами України та Туреччини про співпрацю в аерокосмічній галузі. Угода, метою якої є заохочення прямих інвестицій у відповідну сферу та створення сприятливих умов для трансферу технологій і використання продукції, передбачає спеціальні податкові та митні пільги для турецьких інвесторів в аерокосмічний сектор України до січня 2035 року.

У Кремлі збентежені тим, що в Україні будуть виробляти турецькі безпілотники “Байрактар”. Тому там вдалися до чергових погроз - цього разу вони говорять, що можуть “розбомбити” виробництво літальних апаратів.

Цікаво і те, що Путін на одній із зустрічей з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом просив його відкрити виробництво безпілотників в Росії. Однак протекції на це не отримав.

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