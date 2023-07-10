Єдиний в Україні військовий шпиталь для тварин працює у Хмельницькому

Найбільше тут потерпілих від контузій, адже службові собаки дуже вразливі до вибухів, кажуть ветеринари.

У Хмельницькому колишню районну ветеринарку перетворили на лікарню для допомоги службовим собакам і тваринам з прифронтових зон. За час роботи врятували вже тисячі тварин, йдеться в ТСН.

Трирічна собака Ріка до контузії охороняла військову частину у Хмельницькому. Після атаки “Шахедів” панічно боїться автомобілів, гучних звуків і навіть людей. “Ударною хвилею трошки торкнуло, після вибуху і потім вона щей завагітніла, потрібна була ветеринарна допомога”, - каже господар.

Тепер Ріка разом ще з вісьмома військовими вівчарками на реабілітації у військовому шпиталі для тварин - це перший такий заклад в Україні. Раніше це була звичайна ветеринарна лікарня, яку головний лікар Кирило Чумаков вирішив перепрофілювати невдовзі після початку війни. “Стало більше контузій, опіків, осколкових поранень”, - каже він.

Зараз стаціонар шпиталю повний. Найбільше тут потерпілих від контузій, адже службові собаки дуже вразливі до вибухів, кажуть ветеринари. Таким треба лікувати психіку, тому поруч з лікарями працюють військові кінологи. Багато тутешніх пацієнтів дістали поранення під час обстрілів. Іноді, розповідають ветеринари, операції доводилося робити просто під кулями.

Пригадують випадки з Київщини, куди на початку повномасштабного вторгення ветеринари поїхали рятувати тварин. Зізнаються, те, що робили росіяни просто шокувало. “Я розгрібав цю конюшню, двісті коней живими спалили. Це Ворзель. Страусина ферма також розстріляли, а гостомельський реабілітаційний центр перестріляли птицю водоплаваючу, червонокнижних тварин, перебили приматів, поні. Сюди слово люди не можна вставляти. Не той біологічний вид”, - каже Кирило.

Після підриву Каховської ГЕС ветеринари чи не щотижня їздять на Херсонщину. Більшість тамтешніх пацієнтів після одужання вже знайшли нових господарів, зараз у шпиталі залишився тільки один кіт, кілька лелек та дворовий пес.

Чимало пацієнтів шпиталю пройшли крізь вогонь та воду, але найстрашніші сліди залишилися у них після зустрічей з окупантами. “Господарів поставили збоку, автомат приставили і не рухайтеся. При господарях починають тварину різати, просто мучити тварину, оце страшно. Тварина, як може вірити в людей, якщо вони таке виробляють”, - каже ветеринар.

Лікують у шпиталі не лише службових собак, допомагають також вихованцям переселенців і свійським тваринам. Рук і завзяття вистачить на усіх, запевняють працівники закладу. Але мріють про часи, коли шпиталь знов перетвориться на звичайну ветеринарну клініку.

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