В Бахмуте оккупанты оказались в ловушке — Минобороны

Украинские войска в Бахмуте держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага.

В Министерстве обороны Украины подтвердили взятие под контроль основных господствующих высоток вокруг Бахмута. Украинская армия полностью держит город под огневым контролем.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в понедельник, 10 июля.

"В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага по городу. Это стало возможно благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута", — говорится в сообщении чиновницы.

Что происходит вокруг Бахмута

Как сообщал ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, Бахмут берется под огневой контроль Сил обороны. Воины 77 отдельной аэромобильной бригады эффективно отработали и уничтожили огневую точку окупантов с ПТУРом.

В Генеральном штабе добавили, с начала контрнаступления на Бахмутском направлении Силы обороны уволили 24 кв. км, за неделю – 4 кв. км. На этом участке фронта продолжаются тяжелые бои, противник сопротивляется, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы.

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