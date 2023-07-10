Суд усунув мера Рівного від посади: деталі корупційного скандалу

Третяка усунули з посади на один рік та призначили штраф.

Суд першої інстанції визнав винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення мера Рівного Олександра Третяка.

Про це передає "Суспільне".

Суд призначив Третяку штраф у розмірі 6 800 гривень, а також позбавив права обіймати посаду терміном в один рік. Це рішення можна оскаржити у десятиденний термін.

У чому підозрюють мера Рівного

НАЗК склало на Третяка три протоколи про нібито конфлікт інтересів. Йдеться ро повернення собі премій, голосування за призначення керуючої справами виконкому та призначення їй премій і надбавок. Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності.

Як виявилося, Третяк голосував 29 квітня 2021 року за призначення Марії Корнійчук на посаду керуючої справами виконавчого комітету міської ради. Мер не повідомив, що у нього конфлікт інтересів. Адже під час виборів посадовиця працювала у штабі Третяка та зробила добровільний внесок до його виборчого фонду.

Третя справа стосується нарахування премій і доплат Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тисяч гривень.

Що каже мер Рівного

Сам Третяк раніше запевняв, що не мав жодного відношення до розпорядження коштами його виборчого фонду, як і Марія Корнійчук: "Коштами розпоряджався керівник виборчого штабу. Я не міг бачити і не бачив, хто вносив кошти, скільки вносили".

Зараз Третяк перебуває у відрядженні в Німеччині.

Мер назвав судовий процес проти себе "знущанням над правосуддям".

"Не визнаю провини жодним чином та переконаний, що діяв у межах чинного законодавства", – каже Третяк.

Міський голова Рівного вважає, що постанова "ухвалена із грубим порушенням процесуального законодавства". А суддя, за словами Третяка, порушив законодавство , адже попри підстави для відкладення судового засідання, провів його без присутності обвинуваченого.

"На жаль, вимушений констатувати, що тиск на місцеве самоврядування продовжується. А попри війну ми вимушені жити в іще одній реальності сьогодення: для судді Денисюка закони не писані, чомусь він вважає, що на нього не поширюються вимоги Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення", – зазначив мер Рівного.

Також він запевнив, що подасть апеляцію на це рішення.

Раніше повідомлялося, що мера Чернігова Владислава Атрошенка позбавили права обіймати посаду на один рік. Своєю чергою Комітет виборців України заявив про незаконне позбавлення повноважень мера Чернігова.

Також СБУ повідомила про підозру заступникові мера Чернігова, який завдав збитків на понад 30 млн грн.

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