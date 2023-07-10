Майбутнє приєднання України до НАТО: Столтенберг розповів про план дій

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що на майбутньому саміті у Вільнюсі Україні можуть запропонувати приєднання до Альянсу без ПДЧ та програму підтримки, яка повинна наблизити нашу державу до стандартів НАТО.

Про це він сказав під час брифінгу 10 липня.

Столтенберг повідомив, що наразі тривають консультації щодо рішень, які планують ухвалити на саміті НАТО, наразі кінцевого результату ще нема. Проте генсек Альянсу переконаний, що Україна отримає чіткий сигнал щодо свого майбутнього в оборонному союзі.

Він повідомив, що запропонував такий пакет щодо України в НАТО:

Створення Ради Україна-НАТО.

Скасування ПДЧ для України.

Програма практичної підтримки, щоб наблизити Україну до НАТО.

Столтенберг зазначив, що вступ України до НАТО може відбутися без етапу, який пропонує план дій щодо членства. Він наголосив, що остаточне рішення ще не ухвалене.

"Всі країни НАТО погоджуються, що Україна стане членом НАТО. На саміті будуть рішення, які міцно це підтвердять. Ми прагнемо обговорити це з лідерами НАТО. Я сподіваюся, що буде узгоджене необхідне рішення", - сказав Єнс Столтенберг.

Саміт НАТО та Україна: що відомо

11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, столиці Литви, має відбутися саміт НАТО-2023, на який зберуться очільники країн-членів Альянсу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після тривалої дискусії країни-члени НАТО погодились скасувати План дій щодо членства для України на шляху до вступу до Альянсу.

Після цього у Путіна заявили, що "вступ України до НАТО матиме дуже й дуже негативні наслідки для архітектури безпеки Європи".

Раніше Володимир Зеленський заявив, що очікує від саміту НАТО запрошення до Альянсу та гарантії безпеки й наголошує, що не має наміру їхати туди "задля розваги".

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