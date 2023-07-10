"Україна має стати членом НАТО": президент Литви зробив важливу заяву

За його словами, час обіцянок закінчився.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, що він підтримує членство України в НАТО. Науседа також повідомив, що держави-члени Альянсу вирішили скасувати вимогу щодо виконання Плану дій на шляху до членства для України.

"Україна має стати членом НАТО. Час обіцянок закінчився, треба дивитися, як це забезпечити", - заявив президент Литви.

Він підкреслив, що Альянс, як сильна організація, має забезпечувати єдність та солідарність, і наголосив на необхідності надати чіткий сигнал про можливість членства України в НАТО, коли настануть відповідні умови.

Науседа зазначив, що необхідно виходити за рамки мови Бухарестського саміту, яка говорить лише про "відчинені двері". Він наголосив на тому, що важливо прийняти рішення, яке зробить членство України в НАТО не лише теоретичною можливістю, але й практичною реальністю.

Президент Литви також висловив позитивне ставлення до рішення про скасування Плану дій щодо членства України, заявивши, що це спростить шлях України до вступу в НАТО.

З свого боку, генеральний секретар НАТО, Єнс Столтенберг, зазначив, що консультації щодо фінального рішення на саміті ще тривають. "Консультації тривають, і будуть інші зустрічі сьогодні. Але я впевнений, що всі союзники згодяться на дуже чітке повідомлення щодо України. Фінальне рішення ще не прийнято", - підкреслив він.

Отже, заяви президента Литви підтверджують підтримку України на шляху до членства в НАТО, а скасування вимог щодо Плану дій стає позитивним кроком у цьому напрямку. Рішення щодо участі України в Альянсі все ще обговорюється на саміті, і очікується, що союзники приймуть чітке повідомлення щодо можливості членства країни в НАТО.

Нагадаємо, що Кулеба переговорив з Блінкеном напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

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