Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 11 липня?
День перемоги нового над старим, що найчастіше відбувається революційним шляхом. Звичайно, час змін – не найкомфортніший для психіки людини, але треба виходити з того, що він необхідний: треба змінювати все, що віджило свій вік і більше не приносить ні користі, ні задоволення – від роботи до особистих стосунків – на нове та перспективне. Тим більше, що природа не терпить порожнечі – на місце того, чого ви позбулися, дуже швидко прийде щось інше.
Овен (21.03 – 20.04)
Овни зможуть ухвалити важливе рішення, якого вимагають від них обставини, що склалися. Далі їм залишиться лише діяти – до того ж, оскільки вердикт виявиться правильним, то й досягти поставленої мети вдасться максимально швидко та легко. Ну а оскільки будь-який професійний успіх тісно пов'язаний із фінансовим, представники знака і тут отримають вигоду.
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