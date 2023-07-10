Какому знаку Зодиака повезет 11 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 11 июля?

День победы нового над старым, что чаще всего происходит революционным путем. Конечно, время перемен – не самое комфортное для психики человека, но надо исходить из того, что оно необходимо: надо менять все, что отжило свой век и больше не приносит ни пользы, ни удовольствия – от работы до личных отношений, – на новое и перспективное. Тем более что природа не терпит пустоты – на место того, от чего вы избавились, очень быстро придет что-то другое.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны смогут принять важное решение, которого требуют от них сложившиеся обстоятельства. Дальше им останется только действовать – причем поскольку вердикт окажется правильным, то и достичь поставленной цели удастся максимально быстро и относительно легко. Ну а поскольку любой профессиональный успех тесно связан с успехом финансовым, представители знака и здесь получат выгоду.

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