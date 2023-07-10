Мужчина с ножом напал на детсад: среди погибших – дети

В Китае мужчина с ножом напал на детский сад.

В Китае, в провинции Гуандун, в понедельник, 10 июля, мужчина с ножом совершил нападение на детский сад, в результате чего погибли шесть человек, среди них – трое детей

Об этом пишет BBC.

Известно, что погибли воспитательница, двое родителей и три ребенка. Еще один человек получил ранения.

Полиция уже задержала 25-летнего нападающего. Правоохранители назвали этот случай "преднамеренным нападением", но мотивы пока неизвестны.

По данным BBC, в Китае с 2010 года произошло, по меньшей мере, 17 нападений с ножом на школы, колледжи и университеты. Десять из них произошли между 2018 и 2023 годами.

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