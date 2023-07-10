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Чоловік з ножем напав на дитсадок: серед загиблих – діти

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2346
Час на прочитання
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Чоловік з ножем напав на дитсадок: серед загиблих – діти

У Китаї чоловік з ножем напав на дитячий садок. Фото: Twitter.

У Китаї чоловік з ножем напав на дитячий садок.

У Китаї, у провінції Гуандун, у понеділок, 10 липня, чоловік з ножем здійснив напад на дитячий садок, внаслідок чого загинули шестеро людей, серед них – троє дітей   

Про це пише BBC. 

Відомо, що загинули вихователька, двоє батьків та три дитини. Ще одна людина отримала поранення.

Поліція вже затримала 25-річного нападника. Правоохоронці назвали цей випадок "навмисним нападом", але мотиви наразі невідомі. 

За даними BBC, у Китаї від 2010 року сталося щонайменше 17 нападів з ножем на школи, коледжі та університети. Десять із них відбулися між 2018 і 2023 роками.

Нагадаємо, Wizz Air зняла з рейса бійця ЗСУ з протезом.

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Дата публікації
Перегляди
2346
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