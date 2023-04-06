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Озброєний сокирою чоловік напав на дитячий садок: є загиблі

Озброєний сокирою чоловік напав на дитячий садок: є загиблі

Фото: pixabay.com

Зловмисник здався поліції після трагедії.

На півдні Бразилії чоловік із сокирою напав на дитячий садок. Нападник убив чотирьох дітей і поранив іще чотирьох.

Про випадок повідомляє CNN.

Місцева поліція затримала 25-річного нападника. За даними правоохоронців, чоловік перестрибнув через паркан і потрапив на дитячий майданчик.

"На захист дітей вибігли вчителі, після чого нападник утік, а згодом сам здався поліції", – пише видання.

Про мотиви зловмисника не повідомляється.

Нагадаємо, на північному сході Таїланду озброєний чоловік (з пістолетом та ножем) вчинив напад на дитячий садок. Щонайменше 30 осіб, зокрема 23 дитини, загинули.

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