Теракт в Єрусалимі: стрілець здався поліції

Ізраїльська поліція затримала підозрюваного, який вчинив стрілянину неподалік Стіни Плачу в Єрусалимі.

Зловмисника доправили на допит, у нього вилучили зброю.

Про це пише The Jerusalem Post.

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Представник ізраїльської поліції повідомив, що чоловік, підозрюваний у скоєнні теракту із застосуванням вогнепальної зброї в Єрусалимі, здався силам безпеки в неділю вранці.

Раніше стало відомо, що в Єрусалимі, біля Стіни Плачу, невідомий обстріляв автобус. В результаті семеро людей постраждали, двоє з них отримали серйозні поранення. Після стрілянини чоловік втік до району Сільван, де поліція всю ніч проводила операцію із затримання.

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