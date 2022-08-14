Теракт в Єрусалимі: стрілець здався поліції

Ізраїльська поліція затримала підозрюваного, який вчинив стрілянину неподалік Стіни Плачу в Єрусалимі.
Зловмисника доправили на допит, у нього вилучили зброю.
Про це пише The Jerusalem Post.
Представник ізраїльської поліції повідомив, що чоловік, підозрюваний у скоєнні теракту із застосуванням вогнепальної зброї в Єрусалимі, здався силам безпеки в неділю вранці.
Раніше стало відомо, що в Єрусалимі, біля Стіни Плачу, невідомий обстріляв автобус. В результаті семеро людей постраждали, двоє з них отримали серйозні поранення. Після стрілянини чоловік втік до району Сільван, де поліція всю ніч проводила операцію із затримання.
Читайте також: