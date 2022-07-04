У США під час параду до Дня незалежності сталася стрілянина: загинуло 6 людей

У США під час параду до Дня незалежності сталася стрілянина: загинуло 6 людей

У передмісті Чикаго під час параду до Дня незалежності США сталася стрілянина.

Через це загинуло 6 людей, ще 20 осіб отримали поранення. Нападник встиг втекти, його розшукує поліція.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву поліції.

За словами очевидців, нападникові 18-20 років. Під час параду він з даху будівлі відкрив вогонь по людях. На місці інциденту знайшли вогнепальну зброю, нападника розшукує поліція.

Як зазначає BBC, парад у Гайленд-Парку зупинили приблизно за десять хвилин після його початку, коли пролунало кілька пострілів. Очевидці розповідають, що чули від 20 до 25 пострілів. Святкування в місті скасували, пані мер попросила людей не виходити з дому.

ЗМІ зазначають, що поранення отримали 26 людей, частина з них постраждала через тисняву та паніку після стрілянини.

Нагадаємо, українська делегація бере участь у параді до Дня Незалежності США.

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