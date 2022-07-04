Як чоловікам виїхати за кордон під час воєнного стану: пояснення

Як чоловікам виїхати за кордон під час воєнного стану: пояснення

На момент дії воєнного стану чоловіки можуть виїхати за кордон, отримавши дозвіл від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Проте це не потрібно особам, які вже зняті з військового обліку.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Під час оголошення мобілізації чоловіки можуть виїхати за кордон, отримавши спеціальний дозвіл керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Дозвіл на виїзд за кордон потрібен таким категоріям громадян:

призовникам, яким надано чи які мають право на відстрочення від призову на строкову військову службу, на термін до одного року;

особам призовного віку за наявності поважних причин (хвороба або смерть рідних тощо), на термін до 30 діб; військовозобов’язаним та резервістам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на термін до одного року, за наявності підтверджувальних документів, але не пізніше дати закінчення права на відстрочення;

військовозобов’язаним та резервістам, що були заброньовані на період мобілізації та на воєнний час на термін до 30 діб, але не пізніше дати закінчення терміну дії посвідчення про відстрочення від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або дати, зазначеної на витягу із наказу Міністерства економіки України про бронювання;

в окремих випадках, за рішенням керівника центру комплектування решті військовозобов’язаних та резервістів в разі наявності інших поважних причин з поданням ними відповідних документів на термін до 30 діб.

Дозвіл не потрібно отримувати:

особам, які виключені з військового обліку;

особам, які вибувають у відрядження і є військовозобов’язаними, заброньованими на період мобілізації та на воєнний час; з собою необхідно мати паспорт, військовий квиток/тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, посвідчення про відстрочення або завірений керівником ТЦК та СП витяг із наказу Міністерства економіки України та посвідчення про відрядження;

призовникам, військовозобов’язаним та резервістам, які зняті з обліку для переміщення до іншої місцевості (територіальної одиниці). Підставою є відмітка у посвідченні, військовому квитку чи тимчасовому посвідченні; такі громадяни мають стати на облік за новим місцем дислокації протягом семи діб з дати зняття з обліку.

Нагадаємо, в Росії розповсюджують фейки про мобілізацію жінок в Україні.

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