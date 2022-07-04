У селі на Вінниччині влаштували випускний для єдиної учениці: зворушливе відео

У селі на Вінниччині влаштували випускний для єдиної учениці: зворушливе відео

Для компанії їй запросили і випускника-переселенця, який колись тут навчався.

У селі Красне на Вінниччині влаштували випускний лише для двох учнів - переселенця та відмінниці, йдеться в ТСН.19.30.

Адже решта з початком війни виїхали з селища. На урочистій лінійці була єдина випускниця цієї школи - Марія Огінська. Проте на святкування запросили і Романа Гайдаєнка - юнака, який колись теж навчався у Красному, але потім переїхав на Херсонщину. Коли ж туди прийшли зі зброєю російські військові - повернувся до рідного села, аби отримати атестат і скласти ЗНО.

Такий випускний - вперше в історії села, кажуть педагоги. І сподіваються, що наступного року учнів буде більше. Урочисту частину для випускників влаштували у школі, із врученням атестатів, квітів і, звичайно ж, випускним танцем.

Переселенець та відмінниця: на Вінниччині влаштували випускний лише для двох учнів

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