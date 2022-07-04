Прапор на Зміїному ще не майорить, його піднімуть військові — ОК "Південь"

Прапор на Зміїному ще не майорить, його піднімуть військові — ОК "Південь"

За словами Гуменюк, інформацію про підняття прапора на острові слід розуміти метафорично.

Прапор України доправили на острів Зміїний гелікоптером, проте ще не підіймали, оскільки туди ніхто не висаджувався.

Про це повідомила начальниця пресцентру Південного командування ЗСУ капітан Наталія Гуменюк у коментарі CNN.

"Він дочекається прибуття військ, потім буде майоріти", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, інформацію про підняття прапора на острові слід "розуміти метафорично".

"На острів ніхто не висаджувався. То хто його встановлюватиме, встромлятиме, підійматиме? — сказала вона. — І ніхто не буде ризикувати людьми заради фото для ЗМІ".

Нагадаємо, що ЗСУ зачистили острів Зміїний від залишків "руского духу", знищивши зброю і техніку окупантів.

ЗСУ зачистили острів Зміїний від залишків "руского духу", знищивши зброю і техніку окупантів

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