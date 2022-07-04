Фундамент відбудови України уже закладений: про що йшлося на конференції в Швейцарії

Фундамент відбудови України уже закладений: про що йшлося на конференції в Швейцарії

Сімсот п'ятдесят мільярдів доларів на відбудову. Україна - презентувала світу план повоєнного відновлення.

У швейцарському Лугано кілька годин тому розпочалася конференція з відбудови нашої держави після вторгнення Росії.

Про це 4 липня йдеться у сюжеті ТСН.

На цій конференції в Швейцарії Україна мала б розповіcти про реформи, про свої успіхи та сподівання. Такі плани будувалися до повномасштабної війни. Після збройної агресії Росії, конференція переформувалася тепер тут говорять про відновлення, відбудова України Учасників на заході чимало. Представники понад 40 країн йшли сюди у дощ і вітер. Затихло, коли прибув прем'єр міністр України. На спільне фото з президенткою єврокомісії визирнуло сонце.

Президент України відкриває офіційний захід онлайн. Володимир Зеленський наголошує - Росія намагається просто знищити Україну. Зруйновано понад три тисячі шкіл, садочків, інститутів. Знищено близько восьми сотень медичних установ. 12 млн українців були вимушені полишити свої оселі. Багатьом уже нікуди повертатися.

Як відновити країну - уже розробили проєкт відбудови, тепер важлива підтримка

"Проєкт відбудови це завдання цивілізованого світу. Це означає інвестиція, новий рівень безпеки, так щоб жити поруч з Росією", - сказав президент.

План відновлення України більш детально презентує глава уряду Денис Шмигаль. 24-ри томи і три етапи відновлення. Перший - те що на деокупованих територіях відбудовувати треба тут і зараз, як от: водогін у Чернігові. Другий - вже після війни: відбудова шкіл, лікарень, житла. Третій - довгострокова трансформація

"Збитки інфраструктури понад 100 млрд доларів... Під кожен об'єкт буде проект проект відбудови", - сказав Шмигаль.

Бачать кілька підходів відбудови. Регіональний - це коли відновлюють окреме місто міста-партнери. Чи конкретний об'єкт - окрема організація. Або ж галузевий - коли ідеться про комплексну відбудову певної інфраструктури. План відновлення, за словами прем'єр міністра, нині оцінюється у 750 млрд доларів. Кошти пропонують брати щонайперше за рахунок конфіскованих російських активів. А ще - залучати гранти й благодійні внески. Єврокомісія - пропонує і свій варіант допомоги у відновленні.

"Реформи мають іти пліч-о-пліч з інвестиціями. Масштаби руйнувань приголомшують. І витрати зростають з кожним днем цієї безглуздої війни. Це стосується і соціальних витрат... Україні доведеться відновлювати ділову довіру й залучати більше капіталу з-за кордону. Україні доведеться підвищувати рівень життя своїх громадян. І Україна просуватиметься шляхом до Європейського Союзу", - сказала Урсула фон дер Ляйн.

Уже завтра учасники конференції сформують спільну декларацію, але вже сьогодні запевнили, що фундамент відбудови України уже закладений.

Нагадаємо, Зеленський у Швейцарії презентував план відбудови України.

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