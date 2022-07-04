"Замороження" війни в Україні тільки відтермінує її - президент Естонії

"Замороження" війни в Україні тільки відтермінує її - президент Естонії

Президент Естонії пояснив, чому не варто "заморожувати" війну в Україні.

Припинення вогню не варто розглядати як рішення, адже Росія рано чи пізно піде далі.

Про це президент Естонії Алар Каріс сказав в інтерв’ю Vikerradio, повідомляє ERR.

"Це тільки питання часу - як скоро Росія знову зможе наступати чи завдасть удару ще на якомусь напрямку. Якщо перемир’я створює черговий заморожений конфлікт - це велика загроза для безпеки всієї Європи. Історія доводить, що проходить якийсь час - і війна поновлюється", - зазначив він.

Нагадаємо, що у МЗС Литви заявили, що дії президента РФ Володимира Путіна свідчать, що він хоче відновити Російську імперію.