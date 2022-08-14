Теракт в Иерусалиме: стрелок сдался полиции

Злоумышленника доставили на допрос, у него изъяли оружие.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

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Представитель израильской полиции сообщил, что мужчина, подозреваемый в совершении теракта с применением огнестрельного оружия в Иерусалиме, сдался силам безопасности в воскресенье утром.

Ранее стало известно, что в Иерусалиме, у Стены Плача, неизвестный обстрелял автобус. В результате семь человек пострадали, двое из них получили серьезные ранения. После стрельбы мужчина скрылся в районе Сильван, где полиция всю ночь проводила операцию по задержанию.

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