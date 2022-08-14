Жителей Полтавщины предупредили о выстрелах

В Полтавской области будут раздаваться выстрелы.

В воскресенье, 14 августа, в Полтавской области будут проходить обучающие стрельбы. Жителей просят сохранять спокойствие.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Стрельбы будут проходить в Миргородской громаде.

"14 августа на территории Миргородской громады будут проводить обучающие стрельбы. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", — отметил он.

Напомним, в Полтаве задержан судья, который должен был передать взятку коллеге, но передумал.

Читайте также: