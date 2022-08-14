Жителей Полтавщины предупредили о выстрелах

В Полтавской области будут раздаваться выстрелы.
В воскресенье, 14 августа, в Полтавской области будут проходить обучающие стрельбы. Жителей просят сохранять спокойствие.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
Стрельбы будут проходить в Миргородской громаде.
"14 августа на территории Миргородской громады будут проводить обучающие стрельбы. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", — отметил он.
Напомним, в Полтаве задержан судья, который должен был передать взятку коллеге, но передумал.
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