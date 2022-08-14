Мешканців Полтавщини попередили про постріли

У Полтавській області лунатимуть постріли.
У неділю, 14 серпня, у Полтавській області проходитимуть навчальні стрільби. Мешканців просять зберігати спокій.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Стрільби відбуватимуться у Миргородській громаді.
"14 серпня на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - зазначив він.
Нагадаємо, у Полтаві затримали суддю, який мав передати хабар колезі, але передумав.
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