Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мешканців Полтавщини попередили про постріли

Дата публікації
Перегляди
935
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мешканців Полтавщини попередили про постріли

Фото ілюстративне

У Полтавській області лунатимуть постріли.

У неділю, 14 серпня, у Полтавській області проходитимуть навчальні стрільби. Мешканців просять зберігати спокій.   

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. 

Стрільби відбуватимуться у Миргородській громаді.

"14 серпня на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - зазначив він.

Нагадаємо, у Полтаві затримали суддю, який мав передати хабар колезі, але передумав.

Читайте також:

Ховалися від російських снарядів та збирали допомогу – як собор у Полтаві став волонтерським штабом

Ховалися від російських снарядів та збирали допомогу – як собор у Полтаві став волонтерським штабом

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація