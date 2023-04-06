У Тернополі тимчасово не курсуватимуть тролейбуси: що сталося

У четвер, 6 квітня, у Тернополі тимчасово не курсують тролейбуси. На маршрут вийдуть автобуси.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Проблеми з громадським транспортом виникли через погодні умови. Зокрема, через обледеніння мережі.

"У Тернополі через обледеніння контактної мережі тимчасово не курсують тролейбуси. Замість 11 троллейбусу на маршрут виїде великогабаритний автобус. Врахуйте це і сплануйте свій маршрут вранці", - йдеться у повідомленні.

До слова, синоптики повідомляли про погіршення погоди на Тернопільщині 6 квітня. Прогнозували опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вночі та вранці налипання мокрого снігу, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця. Місцями утворення нестійкого снігового покриву.

У Тернопільській області скоротили комендантську годину. Від 1 квітня комендантська година триватиме від 00:00 до 05:00. До того вона розпочинається о 23:00.

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