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У Тернополі тимчасово не курсуватимуть тролейбуси: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Тернополі тимчасово не курсуватимуть тролейбуси: що сталося

Фото: УНІАН

Синоптики повідомляли про погіршення погоди.

У четвер, 6 квітня, у Тернополі тимчасово не курсують тролейбуси. На маршрут вийдуть автобуси.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Проблеми з громадським транспортом виникли через погодні умови. Зокрема, через обледеніння мережі. 

"У Тернополі через обледеніння контактної мережі тимчасово не курсують тролейбуси. Замість 11 троллейбусу на маршрут виїде великогабаритний автобус. Врахуйте це і сплануйте свій маршрут вранці", - йдеться у повідомленні.

До слова, синоптики повідомляли про погіршення погоди на Тернопільщині 6 квітня. Прогнозували опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вночі та вранці налипання мокрого снігу, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця. Місцями утворення нестійкого снігового покриву.

У Тернопільській області скоротили комендантську годину. Від 1 квітня комендантська година триватиме від 00:00 до 05:00. До того вона розпочинається о 23:00.

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Дата публікації
Перегляди
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