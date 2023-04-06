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В Тернополе временно не будут курсировать троллейбусы: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Тернополе временно не будут курсировать троллейбусы: что произошло

Фото: УНІАН

Синоптики сообщали об ухудшении погоды.

В четверг, 6 апреля, в Тернополе временно не курсируют троллейбусы. На маршрут выйдут автобусы.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Проблемы с общественным транспортом возникли из-за погодных условий. В частности, из-за обледенения сети.

"В Тернополе из-за обледенения контактной сети временно не курсируют троллейбусы. Вместо 11 троллейбуса на маршрут выедет крупногабаритный автобус. Учтите это и спланируйте свой маршрут по утрам", — говорится в сообщении.

К слову, синоптики сообщали об ухудшении погоды в Тернопольской области 6 апреля. Прогнозировали осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром налипание мокрого снега, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, слабая метель. На дорогах гололедица. Местами образование неустойчивого снежного покрова.

В Тернопольской области сократили комендантский час. С 1 апреля комендантский час продлится с 00:00 до 05:00. До этого она начинается в 23:00.

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Дата публикации
Просмотры
206
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