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На Тернопільщині скоротили тривалість комендантської години

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Тернопільщині скоротили тривалість комендантської години

Фото: Тернопільська міська рада

До 1 квітня комендантська година триває від 23:00 до 05:00.

У Тернопільській області скоротили комендантську годину. Від 1 квітня комендантська година триватиме від 00:00 до 05:00. Наразі вона розпочинається о 23:00.

Про це повідомив керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Рішення про скорочення тривалості комендантської години ухвалили на Раді оборони області.

"Є відповідальність за порушення комендантської години. Прошу не порушувати норм цієї комендантської години, не ходити по вулицях, не відвідувати закладів харчування, розважальних закладів, адже вони повинні і так бути закритими", - наголосив Труш.

Також голова ОВА повідомив, що пункти обігріву, що були розташовані в закладах, закриють. Тим часом продовжать  працювати стандартні стаціонарні "Пункти незламності".

Зміни комендантської години у регіонах

У Полтавській області скоротили тривалість комендантської години ще від 27 березня. Вона триватиме від 23:00 до 04:00. До цьоо діяла від 23:00 до 5:00.

У Києві від 26 березня скоротили комендантську годину: триватиме від 00:00 до 05:00 щодня. Зокрема, тепер наземний транспорт працює від 05:30 до 23:30, а метро - від 06:00 до 23:00.

На території Івано-Франківської області також зменшили комендантську годину: від 00:00 до 05:00. На Прикарпатті провели опитування, у якому взяли участь понад 21 тис. людей. 84% підтримали це.

Найкоротшу в Україні комендантську годину встановили у Черкаській області. Вона триватиме всього 4 години: від 00:00 до 4:00.

Тим часом у Херсоні та області від 13 березня збільшили час комендантської години: триватиме від 17:00 до 06:30.

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Дата публікації
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