Другий місяць весни приготував неприємні сюрпризи: синоптик про погоду в квітні

У квітні погода в Україні буде прохолодною та багатою на опади. У перші десять днів місяця очікуються з дощі, сніг та заморозки. Друга декада буде трохи теплішою, опадів стане менше, але високих плюсових температур не прогнозують.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, передає "Метеопрог".

"На території нашої країни найближчі 10 діб виявляться прохолодними з нестійким характером погоди, частим випаданням опадів як у вигляді дощу, так і снігу. У нічні та ранкові години 3-5 квітня спостерігатимуться заморозки у більшості областей, окрім півдня та сходу", - розказав синоптик.

За його словами, з великою ймовірністю у другій декаді прохолодний і вологий характер погоди збережеться, але поступово нічні морози відступлять. Втім, середньодобові температурні показники залишаться переважно нижчими за кліматичну норму. До середини місяця інтенсивного та стрімкого потепління не очікується, наголосив Кібальчич.

Після 15-16 квітня розпочнеться тенденція до зростання температури повітря. У третій декаді квітня вдень стовпчики термометрів можуть показати +20-25°Ю С, а вночі 7-12° тепла. У цей період також суттєво знизиться кількість опадів, а сонячних днів побільшає.

За словами синоптика, квітень 2023-го на більшій частині території України виявиться вологим. Місячна кількість опадів сумарно перевищить норму в 1,5-2 рази. Температурний режим матиме тенденцію до більш низьких показників, особливо у західних, північних і центральних областях місцями - нижче норми на 1-3 градуси.

"Крім того, в окремі дні першої декади є ймовірність випадання снігу із встановленням тимчасового снігового покриву. Це стосується переважно західних і північних регіонів. Проте, сніг у квітні не є аномалією і практично щороку фіксується синоптиками та метеорологами практично по всій території нашої країни", - наголосив синоптик Ігор Кібальчич.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру інформували, що квітень в Україні буде теплим. Середня місячна температура повітря прогнозується від 9° до 13° тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму.

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