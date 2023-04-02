Вірменія передумала заарештовувати диктатора Путіна: що відомо

Єреван може зробити так, щоб підписання Римського статуту "не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією та Росією".

Вірменія хоче підписати Римський статут, але не планує заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна згідно з рішенням Міжнародного кримінального суду. Ратифікація договору нібито має зовсім інші цілі.

Про це заявив віцеспікер вірменського парламенту Акоп Аршакян в інтерв'ю агентству "Арменпресс".

За його словами, рішення ратифікувати Римський статут Єреван ухвалив ще у грудні 2022-го. Країна має намір використовувати цей інструмент міжнародних відносин у своєму протистоянні з Азербайджаном. Нібито остаточне рішення Вірменії про ратифікацію Статуту збіглося з рішенням МКС щодо ордеру Путіна. У Єревані вважають це випадковістю.

Депутат наголосив,що вірменська влада не має наміру або бажання заарештовувати главу агресоорки РФ, якщо той побажає відвідати країну.

"Звичайно, у керівної партії та команди немає такого наміру чи бажання", - прокоментував віцеспікер парламенту можливість арешту диктатора Кремля.

За словами Аршакяна, напередодні Єреван підписав з іншою державою договір про те, що Римський статут не впливатиме на їхні двосторонні відносини. Такий же договір може бути підписаний з РФ.

"Ясно одне: ми почули побоювання, висловлені Російською Федерацією, і я думаю, що ми зможемо домогтися того, щоб забезпечення подальшого процесу, пов'язаного з Римським статутом, не завдавало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією і Росією", - заявив він.

Вірменія та ордер на арешт диктатора

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт очільника Кремля. Йдеться, зокрема, про злочини, скоєні на окупованих територіях України, - незаконну депортацію дітей до РФ.

Після цього Конституційний суд Вірменії підтримав ордер. Рішення озвучив голова Конституційного суду Арман Діланян. Таким чином, суд визнав зобов'язання, закріплені в Римському статуті МКС.

Росія обурилася наміром Єревана приєднатися до Римського статуту попередила країну про "вкрай негативні наслідки" для двосторонніх відносин.

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