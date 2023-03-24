Путіна можуть заарештувати у Вірменії, якщо він приїде до країни

Конституційний суд Вірменії підтримав ордер на арешт російського президента-диктатора Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд.

Про це повідомляє News.Am.

Таким чином суд визнав зобов'язання, закріплені в Римському статуті Міжнародного кримінального суду, підписаному 17 липня 1998 року. Рішення озвучив голова Конституційного суду Арман Діланян,

Це означає, що влада Вірменії буде зобов'язана затримати на своїй території очільника Кремля Володимира Путіна та Марію Львову-Бєлову, щодо яких Міжнародний кримінальний суд виписав ордери на арешт.

До слова, уряд Вірменії 2022-го звернувся до КС щодо визнання Римського статуту, щоб закликати Азербайджан до відповідальності за воєнні злочини, скоєні на території невизнаного Нагірного Карабаху.

Нагадаємо,Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт очільника Кремля Володимира Путіна. Йдеться про злочини, скоєні на окупованих територіях України, - незаконну депортацію дітей до РФ.

У Москві не забарились. Слідчий комітет РФ відкрив "кримінальну справу" проти прокурора та суддів МКС в Гаазі, які раніше видали ордер на арешт Путіна. Там запевняють, що ддиктатор нібито користується імунітетом як глава держави.

Читайте також:

Путіну готують ще один ордер за іншою статтею - за що цього разу