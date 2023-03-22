Ордер на арешт Путіна: адвокат розповів, чому він "розділив світ на дві частини"

За рішенням МКС стоїть дуже кропітка робота, каже він.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна "в контексті ситуації в Україні". Адвокат Микола Полозов каже, що таке рішення розділило світ на дві частини.

Як будуть розмежовуватися воєнні та кримінальні злочини РФ в Україні, Полозов розповів в ефірі телеканалу FREEDOM.

Адвокат наголошує, що за звичних обставин такі ордери виносять у секретному режимі. Втім, публічне оголошення інформації МКС, свідчить про те, що на це була політична воля. Полозов каже, що це "свого роду відрізання можливостей Путіну для якогось відступу, маркування Путіна як потенційного воєнного злочинця".

"Поки що він в статусі підозрюваного, поки не було вироку. Також це меседж світовим лідерам відносно їхньої взаємодії з Путіним. Власне візит до Москви Сі Цзіньпіна демонструє, що Китай не готовий бути прибічником демократичних установок, не готовий підтримати значну більшість країн, які ратифікували Римський статут у прагненні досягти справедливості. Тобто фактично цей ордер розділяє світ на дві частини - ті, хто протистоять Путіну і злу, яке він транслює, і ті, хто з цим якимось чином мириться", - зауважив Микола Полозов.

За рішенням МКС стоїть дуже кропітка робота юристів, адвокатів, прокурорів. Це рішення, безумовно, має юридичну силу, але залишається запитання, наскільки швидко вдасться привести цей ордер у виконання - затримати Путіна і Львову-Бєлову, зазначив Микола Полозов.

"В умовах війни, ті злочини проти мирного населення, які здійснюються військовими, є воєнними злочинами. Чи був наказ на застосування цього насильства, лишається відкритим питанням. Жодних свідчень, які б заперечували твердження, що такого наказу не було, до сих пір не представлено. Тому в ході розслідування цілком може виявитися, що був прямий наказ на реалізацію всіх цих звірств. Окрім викрадення дітей, безумовно, є ряд воєнних злочинів, які вже зафіксовані слідчими групами — злочини в Бучі, Ірпені, Маріуполі, інших українських містах. Не факт, що розслідування цих злочинів буде настільки ж публічним, але очевидно, що кропітка робота зі збору доказів триває безперервно", - зауважив Полозов.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт очільника Кремля Володимира Путіна. Йдеться про злочини, скоєні на окупованих територіях України, - незаконну депортацію дітей до Російської Федерації.

Слідчий комітет РФ відкрив "кримінальну справу" проти прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду в Гаазі, які раніше видали ордер на арешт Путіна. Там запевняють, що Путін нібито користується імунітетом як глава держави.

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