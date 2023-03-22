В Німеччині розповіли, що може вберегти від нових нападів Росії

На кордоні з Російською Федерацією варто побудувати міцний мур, аби агресор не вчинив нових нападів на Україну. Крім того, необхідно забезпечити українців необхідним озброєнням.

Про це заявила пані посол Німеччини в Україні Анку Фельдгузен під час брифінгу.

"Ціллю має бути стримування Росії, яка не повинна бути спроможною знову атакувати Україну або будь-яку іншу сусідню країну. Це - наша мета. Як її досягти? Постачання зброї - одна зі складових… Але на кордоні з РФ повинен бути дуже-дуже ефективний і міцний мур, щоби вона знову не нападала на Україну", - заявила Фельдгузен.

Вона наголосила, що Німеччина протягом останнього року передала Україні дуже багато зброї і продовжуватиме це робити "аж допоки війна не закінчиться".

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ Австрії Александр Шелленберг вважає, що Росія зажди лишатиметься важливою для країн Європи, додавши, що якщо хтось думає інакше, то вводить в оману. За його словами, хоча Відень послабить зв’язки, це "не може статися миттєво".

Читайте також: