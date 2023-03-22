Хто наступний після Путіна отримає ордер на арешт– прогноз аналітикині

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав, що рішення МКС стосовно арешту Путіна – це лише початок цього процесу. Окрім нього на це рішення можуть очікувати Лавров, Пєсков, Шойгу, Симоньян, Соловйов і решта.

Хто дійсно стане найближчими кандидатами до такого рішення МКС в інтерв’ю ТСН.ua розпоівла російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

"Я повністю згодна з Боррелем, що це лише початок. Саме це рішення стосується тільки історії з дітьми. Тому що вони чомусь вирішили, що вивозити дітей з України і записувати їх російськими – це гуманітарна місія. Ні, це є воєнний злочин і кримінальний суд прямо про це сказав. Путін навчався на юридичному факультеті і успішність в нього була дуже поганою, тому що займався дзюдо і через це його винятково і прийняли. Відповідно підручники він не читав. Він вирішив, якщо назве війну "спеціальною військовою операцією", то він не буде скоювати воєнні злочини. Можна вести війну, але дотримуватися правил війни і не скоювати воєнні злочини, а можна вести" СВО" і скоїти масу воєнних злочинів, що власне і робить Росія", - оголосила вона.

Ольга Курносова зазначила, що це перший крок, тому що є ще величезна кількість воєнних злочинів, які розслідуються і фіксуються в Бучі та Ірпені, катування військовополонених, депортація мирного населення. Тому підготуватись варто Шойгу, Герисимову та іншим.

"Всі винні нестимуть відповідальність. Зрозуміло, що не можна довести відповідальність кожної людини. Але ті, хто підписував відповідні накази, точно потрапляють під конкретну кримінальну відповідальність. Це стосується, в першу чергу, Шойгу і Герасимова. Але це лише початок цього списку. Будуть також конкретні командири конкретних частин, ті, хто виконував ці накази. Достатньо подивитися, чим закінчився Нюрнберзький трибунал, яким був склад злочинів, які терміни отримали винні, бо не всі були страчені, дехто навіть був виправданим. Міжнародний кримінальний суд призначений для того, щоб всі бачили, що відбувалося насправді. Якщо зміна влади в Росії відбудеться раніше, ніж всі будуть притягнуті до відповідальності, можливою є інша ситуація, коли Росія домовиться з Україною і в рамках внутрішніх кримінальних процедур покарають винних. Цілком можливий спільний трибунал між новою Росією та Україною, коли теж всі сядуть. Тому що неможливо залишати такі злочини без покарання. Це небезпечно для всього світу", - резюмувала російська політична аналітикиня.

Ордер на арешт Володимира Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за депортацію українських дітей до РФ. Суд також видав ордер на арешт уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Путін постане перед правосуддям у Гаазі за злочини, вчинені проти України, незалежно від аргументів Москви.

Дмитро Медведєв пригрозив Міжнародному кримінальному суду в Гаазі ударом гіперзвукової ракети.

На початку квітня Росія планує провести неформальне засідання Ради безпеки ООН щодо депортації українських дітей, через яку суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна.

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