Кто следующий после Путина получит ордер на арест – прогноз аналитика

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что решение МУС об аресте Путина – это только начало этого процесса. Кроме него этого решения могут ожидать Лавров, Песков, Шойгу, Симоньян, Соловьев и другие.

Кто действительно станет ближайшими кандидатами такого решения МУС в интервью ТСН.ua рассказала российский политический аналитик Ольга Курносова.

"Я полностью согласна с Боррелем, что это только начало. Именно это решение касается только истории с детьми. Потому что они почему-то решили, что вывозить детей из Украины и записывать их россиянами — это гуманитарная миссия. Нет, это военное преступление и уголовный суд прямо об этом сказал. Путин учился на юридическом факультете и успешность у него была очень плохой, потому что занимался дзюдо и поэтому его исключительно и приняли. Соответственно учебники он не читал. Он решил, что если назовет войну "специальной военной операцией", то он не будет совершать военные преступления. Можно вести войну, но соблюдать правила войны и не совершать военные преступления, а можно вести "СВО" и совершить массу военных преступлений, что собственно и совершает Россия", — объявила она.

Ольга Курносова отметила, что это первый шаг, потому что есть еще множество военных преступлений, которые расследуются и фиксируются в Буче и Ирпене, пытки военнопленных, депортация мирного населения. Поэтому подготовиться следует Шойгу, Герисимову и другим.

"Все виновные будут нести ответственность. Понятно, что нельзя доказать ответственность каждого человека. Но подписывавшие соответствующие приказы точно попадают под конкретную уголовную ответственность. Это касается, прежде всего, Шойгу и Герасимова. Но это только начало этого списка. Будут также конкретные командиры конкретных частей, выполнявшие эти приказы. Достаточно посмотреть, чем закончился Нюрнбергский трибунал, каков был состав преступлений, какие сроки получили виновные, потому что не все были казнены, некоторые даже были оправданы. Международный уголовный суд предназначен для того, чтобы все видели, что происходило на самом деле. Если смена власти в России произойдет раньше, чем все будут привлечены к ответственности, возможна другая ситуация, когда Россия договорится с Украиной и в рамках внутренних уголовных процедур накажут виновных. Вполне возможен общий трибунал между новой Россией и Украиной, когда тоже все сядут. Потому что невозможно оставлять подобные преступления без наказания. Это опасно для всего мира", — резюмировала аналитик.

Ордер на арест Владимира Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за депортацию украинских детей в РФ. Суд также выдал ордер на арест уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что Путин предстанет перед правосудием в Гааге за преступления, совершенные против Украины, независимо от аргументов Москвы.

Дмитрий Медведев пригрозил Международному уголовному суду в Гааге ударом гиперзвуковой ракеты.

В начале апреля Россия планирует провести неформальное заседание Совбеза ООН по депортации украинских детей, по которому суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.

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