Зеленский посетил украинских защитников на Бахмутском направлении: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

Об этом на своей странице в соцсети написал президент Украины Владимир Зеленский.

“Имею честь сегодня быть здесь и наградить наших героев. Пожать руку и поблагодарить за защиту суверенитета нашего государства. Слава каждому и каждому, кто сейчас в бою за Украину. Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за нашу независимость”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Вооруженные силы Украины проводят успешные контратаки у Бахмута. Донецкой области. Впрочем, угроза оцепления города с севера и юга все еще остается.

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