Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский посетил украинских защитников на Бахмутском направлении: подробности

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
3361
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский посетил украинских защитников на Бахмутском направлении: подробности

Фото: Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 марта, приехал на Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

Об этом на своей странице в соцсети написал президент Украины Владимир Зеленский.

“Имею честь сегодня быть здесь и наградить наших героев. Пожать руку и поблагодарить за защиту суверенитета нашего государства. Слава каждому и каждому, кто сейчас в бою за Украину. Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за нашу независимость”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Вооруженные силы Украины проводят успешные контратаки у Бахмута.   Донецкой области. Впрочем, угроза оцепления города с севера и юга все еще остается.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3361
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация