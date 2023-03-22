В Германии рассказали, что может уберечь от новых нападений России

На границе с Российской Федерацией стоит построить прочную стену, чтобы агрессор не совершил новых нападений на Украину. Кроме того, важно обеспечить украинцев необходимым вооружением.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен во время брифинга.

"Целью должно быть сдерживание России, которая не должна быть способна снова атаковать Украину или любую другую соседнюю страну. Это - наша цель. Как ее достичь? Поставка оружия - одна из составляющих… Но на границе с РФ должна быть очень-очень эффективная и прочная стена, чтобы она снова не нападала на Украину", - заявила Фельдгузен.

Она подчеркнула, что Германия в течение последнего года передала Украине очень много оружия и будет продолжать это делать "до тех пор, пока война не закончится".

Напомним, глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг считает, что Россия будет всегда оставаться важной для стран Европы, добавив, что если кто-то думает иначе, то вводит в заблуждение. По его словам, хотя Вена ослабит связи, это "не может произойти мгновенно".

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