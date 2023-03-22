Ордер на арест Путина: адвокат рассказал, почему он "разделил мир на две части"

По решению МКС стоит очень кропотливая работа, говорит он.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина "в контексте ситуации в Украине". Адвокат Николай Полозов говорит, что такое решение разделило мир на две части.

Как будут разграничиваться военные и уголовные преступления РФ на Украине, Полозов рассказал в эфире телеканала FREEDOM.

Адвокат отмечает, что при обычных обстоятельствах такие ордера выносят в секретном режиме. Впрочем, публичное оглашение информации МКС свидетельствует о том, что на это была политическая воля. Полозов говорит, что это "своего рода отрезание возможностей Путину для отступления, маркировка Путина как потенциального военного преступника".

"Пока он в статусе подозреваемого пока не было приговора. Также это месседж мировым лидерам относительно их взаимодействия с Путиным. Собственно визит в Москву Си Цзиньпина демонстрирует, что Китай не готов быть сторонником демократических установок, не готов поддержать значительное большинство ратифицировавших стран. "Римский устав в стремлении достичь справедливости. То есть фактически этот ордер разделяет мир на две части — те, кто противостоит Путину и злу, которое он транслирует, и те, кто с этим каким-то образом мирится", — отметил Николай Полозов.

По решению МКС стоит очень кропотливая работа юристов, адвокатов, прокуроров. Это решение, безусловно, имеет юридическую силу, но остается вопрос, насколько быстро удастся привести этот ордер в исполнение – задержать Путина и Львов-Белову, отметил Николай Полозов.

"В условиях войны, те преступления против мирного населения, которые совершаются военными, являются военными преступлениями. Был ли приказ на применение этого насилия, остается открытым вопросом. Никаких свидетельств, отрицающих утверждение, что такого приказа не было, до сих пор не представлено .Поэтому в ходе расследования вполне может оказаться, что был прямой приказ на реализацию всех этих зверств.Кроме похищения детей, безусловно, есть ряд военных преступлений, которые уже зафиксированы следственными группами — преступления в Буче, Ирпене, Мариуполе, других украинских городах., что расследование этих преступлений будет столь же публичным, но очевидно, что кропотливая работа по сбору улик продолжается непрерывно", — заметил Полозов.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордера на арест главы Кремля Владимира Путина. Речь идет о преступлениях, совершенных на оккупированных территориях Украины, — незаконная депортация детей в Российскую Федерацию.

Следственный комитет РФ открыл "уголовное дело" против прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге, ранее выдавших ордер на арест Путина. Там уверяют, что Путин якобы пользуется иммунитетом как глава государства.

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