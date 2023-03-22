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Тільки Росія постійно говорить про ядерну зброю: у МЗС Британії відреагували на погрози Путіна

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Тільки Росія постійно говорить про ядерну зброю: у МЗС Британії відреагували на погрози Путіна

Фото: Associated Press

Британська армія десятиріччями використовує снаряди зі збідненим ураном, бо вони краще пробивають броню.

Російська Федерація є єдиною країною, яка постійно говорить про ядерну зброю, а поставки українським захисникам снарядів зі збідненим ураном не є ядерною ескалацією.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, передає Sky News.

Він зазначив, що британська армія десятиріччями використовує снаряди зі збідненим ураном, бо вони краще пробивають броню.

Міністр підкреслив, що Росія є єдиною. Країною, яка постійно зачіпає питання ядерної зброї. Передача такого типу снарядів жодним чином не загрожує країні окупанту.

"Ядерної ескалації немає. Єдина країна у світі, яка говорить про ядерні питання — це Росія. Немає ніякої загрози для Росії, мова йде виключно про допомогу Україні в її захисті", - заявив Клеверлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко істерично відреагував на заяву про постачання Великою Британією до України бронебійних снарядів з оболонками зі збідненого урану і пригрозив, що Росія передасть Білорусі ядерні боєприпаси.  

Крім того, ми раніше інформували, що Велика Британія анонсувала постачання до України бронебійних снарядів з оболонками зі збідненого урану.

У відповідь на це російський диктатор Володимир Путін влаштував істерику і вкотре пригрозив  "війною до останнього українця". 

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Дата публікації
Перегляди
706
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