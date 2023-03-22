Американські сенатори просять президента Байдена надати Україні касетні боєприпаси - ВВС

Американські сенатори-республіканціі надіслала президенту США Джо Байдену листа з проханням надати Україні касетні боєприпаси. Наголошується, що надання снардів допоможе ЗСУ продовжити витіснення окупантів із території країни.

Про це повідомляє BBC з посиланням на лист.

"Ми звертаємося до вас із закликом негайно надати Збройним силам України касетні боєприпаси, такі як удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM). Наслідки відмови у наданні DPICM та інших засобів ЗСУ проявляються сьогодні на полі бою в Бахмуті та інших місцях", - йдеться у листі.

Республіканці вважають, що надання боєприпасів дозволить Україні компенсувати кількісну перевагу країни-агресорки як у живій силі, так і в артилерійських снарядах. Крім того, ЗСУ "зможуть сконцентрувати застосування унітарних боєголовок проти більш ціних російських цілей".

Слід зауважити, що застосування касетних боєприпасів заборонено у багатьох країнах світу, що підписали відповідну конвенцію. Росія, Україна та США до неї не приєдналися. Своєю ергою, торік у серпні ООН заявляла про використання Росією касетних боєприпасів.

"Використання касетних боєприпасів у ході війни в Україні – кричуща зневага до людського життя та гуманітарних принципів", - наголосили в Альянсі.

Нагадаємо, міністри оборони та закордонних справ ЄС узгодили план щодо спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Так, 18 країн приєдналися до проєкту Європейського оборонного агентства для збирання й розміщення замовлень у промисловості.

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