Мільйон боєприпасів від ЄС: генерал оцінив, скільки насправді потрібно Україні

На скільки Україні вистачить мільйона боєприпасів від Євросоюзу та які реальні потреби у війську – розповів ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, кандидат військових наук Ігор Романенко.

Це він пояснив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Романенко зазначив, що Україна просила у західних партнерів 250 тис. боєприпасів на місяць "з перспективою на контрнаступальні дії". Нагадаємо, що обіцяний Євросоюзом мільйон боєприпасів розрахований на передавання протягом 12 місяців.

"У нас є велика необхідність (боєприпасів – ред.) у розмірі 250-300 тисяч. Якби була така можливість, це було б дуже добре. Тому що з урахуванням наявності засобів ствольної артилерії, систем залпового вогню, але ж за наявності потреб по снарядах, ми б змогли вирівнювати ситуацію з протистоянням артилерії з ворогом, а це дуже суттєво", – наголосив генерал-лейтенант у відставці.

Він додав, що за рік повномасштабної війни в України з’явився досвід відносно того, яку вагу в ураженні об’єктів противника мають різні артилерійські системи.

Романенко наголосив, що українському війську необхідне збільшення авіаційних можливостей як за рахунок застосування літаків, так і під час ударів по наземних цілях.

"Оскільки у нас не так багато можливостей авіаційних, хоча вони є і ми намагаємося їх нарощувати, тому що МіГ-29 вони можуть використовувати не тільки як винищувачі, а як і літаки, які завдають ударів. Принципово важливим є обладнання F-16, яке дозволяє застосовувати авіаційне озброєння. Тут на порядок вища ця перевага. Нам дуже необхідне збільшення авіаційних можливостей як по формуванню і здійсненню протиповітряних можливостей за рахунок застосування літаків, так і під час завдавання ударів по наземних цілях. При чому це важливо як в обороні, так і з перспективою на проведення контрнаступальних дій", – пояснив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ЄС передасть Україні мільйон боєприпасів протягом наступних 12 місяців. Країни-члени вже погодили план щодо спільної закупівлі цих боєприпасів на 2 млрд євро.

Зауважимо, що водночас окупанти використовують на фронті понад 20 тис. снарядів щодня. Тож ЗСУ потрібно більше боєприпасів для ефективного ведення війни, розповів боєць ЗСУ Олександр Войтко.

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