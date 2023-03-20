Євросоюз погодив план закупівлі боєприпасів для України

18 країн приєдналися до проєкту Європейського оборонного агентства для збирання та розміщення замовлень у промисловості.

Міністри оборони та закордонних справ ЄС узгодили план щодо спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Кайю Каллас та главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.

"Запропонувала членам ЄС спільно закупити мільйон снарядів для України. Задоволена, що міністри закордонних справ і оборони блоку схвалили цю ініціативу", - написала прем'єрка Естонії.

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Каллас зазначила, що таке рішення допоможе нарощувати європейську оборонну промисловість та підвищувати безпеку.

До того ж, Боррель додав, що 18 країн приєдналися до проєкту Європейського оборонного агентства для збирання та розміщення замовлень у промисловості.

"Ми робимо ключовий крок до виконання наших обіцянок щодо забезпечення України більшою кількістю артилерійських боєприпасів", - заявив він.

Боррель повідомив, що план буде втілюватись у трьох напрямках. Спершу з Європейського фонду миру виділять 1 млрд євро на компенсацію постачань держав-членів. Ще стільки ж буде скерують на спільні закупівлі боєприпасів. До того ж, країни ЄС будуть робити замовлення для збільшення виробничих потужностей оборонних заводів.

Нагадаємо, у понеділок, 20 березня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 350 мільйонів доларів.

Щоб було одне велике замовлення: Безпрецедентні рішення ЄС задля озброєння України

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